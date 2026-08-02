В аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска введены ограничения на полеты

Четыре аэропорта России закрыли для полетов В аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска введены ограничения на полеты

Москва2 авг Вести.Утром в воскресенье, 2 августа, в аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска в целях безопасности введены ограничения на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропортах Пензы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 04.17 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.