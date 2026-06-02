Чиновникам Кубани ограничили выезд за пределы региона Губернатор Кубани ограничил выезд руководящему составу администрации из региона

Москва2 июн Вести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об ограничении выезда руководящему составу администрации за пределы региона, сообщается в Telegram-канале администрации края.

В условиях современных вызовов мы должны работать в режиме повышенной готовности. Принял решение, что мои заместители и руководители органов госвласти не могут покидать территорию края сказал Кондратьев

Ограничение действует и в период отпусков, а также нерабочее время. Исключения составляют командировки.