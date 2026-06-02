Москва2 июнВести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об ограничении выезда руководящему составу администрации за пределы региона, сообщается в Telegram-канале администрации края.
В условиях современных вызовов мы должны работать в режиме повышенной готовности. Принял решение, что мои заместители и руководители органов госвласти не могут покидать территорию краясказал Кондратьев
Ограничение действует и в период отпусков, а также нерабочее время. Исключения составляют командировки.