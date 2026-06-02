Москва2 июн Вести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ограничил руководящему составу администрации выезд за пределы региона. Соответствующая информация опубликована на сайте губернатора и администрации Краснодарского края.

Отмечается, что на территории Краснодарского края действует режим среднего уровня реагирования, поэтому необходимо поддерживать высокую готовность системы управления региона.

Распоряжение уже подписано и распространяется на заместителей Кондратьева, руководителей краевых министерств и департаментов.

Мы все должны работать в режиме повышенной готовности. Поэтому принял решение, что мои заместители и руководители органов государственной власти не могут покидать территорию Краснодарского края приводятся на сайте слова главы Кубани

Ограничение действует в том числе в период отпусков и нерабочее время за исключением командировок.