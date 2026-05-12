Москва12 маяВести.В правительстве Самарской области до конца года сократят 800 человек. Соответствующий указ подписал губернатор региона Вячеслав Федорищев, сообщает ТАСС.
В ближайшие два месяца сокращения пройдут в трех ведомствах - в администрации губернатора, в министерстве финансов и министерстве экономического развития и инвестиций.
До конца года численность государственных и гражданских служащих и иных сотрудников органов исполнительной власти сократится с 4 800 до 4 000 штатных единицсообщил губернатор на оперативном совещании
Губернатор пояснил принятое решение необходимостью повысить эффективность работы.
При этом все сотрудники смогут продолжить работу "в периметре правительства Самарской области, муниципальных образований".