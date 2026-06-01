Москва1 июн Вести.Сосновский районный суд Тамбовской области 8 июня приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего губернатора Максима Егорова, которому вменяют получение взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

1 июня состоялось предварительное слушание, которое длилось несколько часов в закрытом режиме.

По данным следствия, экс-губернатор Тамбовской области с 2022 года по 2024-й систематически получал взятки в особо крупном размере в виде денег, иного имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера. Взяткодателем выступал гендиректор АО "Газпром газораспределение Тамбов" и ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Роман Стефанов.

Также по делу вместе с Егоровым проходят его водитель Александр Соломатин и заместитель руководителя ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" Сергей Аганов. Им предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Все фигуранты заключены под стражу.

Егоров свою вину не признает.