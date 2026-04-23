Москва23 апрВести.В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении директора клиники "Эксимер". Мужчина подозревается в хищении свыше 166 млн рублей бюджетных средств, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
В результате незаконных действий фигуранта и его связей сумма похищенных денежных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея (ТФОМС) превысила 166 млн рублейговорится в сообщении
По имеющимся данным, фигурант, вступив в сговор с индивидуальным предпринимателем, предоставлял заведомо ложные сведения о проведении высокотехнологичных операций по лечению катаракты с использованием лазера. В ТФОМС были переданы сведения о проведении 6 125 операций.