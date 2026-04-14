Директор нижегородского крематория рассказал, как часто кремируют православных Директор крематория: две трети кремированных при жизни были православными

Москва14 апр Вести.Директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха рассказал, как часто кремируют православных. Его слова приводит РИА Новости.

По словам мужчины, большинство умерших, которые поступают в крематорий, при жизни исповедовали православие.

У нас в среднем в день проходит 7-8 процессий в траурных залах, примерно на шести из них проводятся отпевания священником нижегородской епархии. То есть примерно две трети умерших – это православные цитирует его агентство

На сайте крематория указано, что Архиерейский собор в мае 2015 года признал такую форму погребения допустимой – усопшие имеют право на отпевание перед кремацией и панихиду.

При этом, по словам директора, решение о кремации принимается по разным причинам, в том числе по бытовым. Например, зимой в Нижнем Новгороде может быть минус 20 градусов, а на кладбище могут лежать большие сугробы. Это затрудняет проход к могиле и делает проблематичным выкапывание ямы.

Многие люди принимают решение о кремации и забирают прах уже после Пасхи, когда сугробы растаяли и появилась возможность захоронить урну. Некоторые забирают контейнер раньше и до весны хранят его дома.