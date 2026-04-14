Директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха рассказал, как часто кремируют православных. Его слова приводит РИА Новости.
По словам мужчины, большинство умерших, которые поступают в крематорий, при жизни исповедовали православие.
У нас в среднем в день проходит 7-8 процессий в траурных залах, примерно на шести из них проводятся отпевания священником нижегородской епархии. То есть примерно две трети умерших – это православныецитирует его агентство
На сайте крематория указано, что Архиерейский собор в мае 2015 года признал такую форму погребения допустимой – усопшие имеют право на отпевание перед кремацией и панихиду.
При этом, по словам директора, решение о кремации принимается по разным причинам, в том числе по бытовым. Например, зимой в Нижнем Новгороде может быть минус 20 градусов, а на кладбище могут лежать большие сугробы. Это затрудняет проход к могиле и делает проблематичным выкапывание ямы.
Многие люди принимают решение о кремации и забирают прах уже после Пасхи, когда сугробы растаяли и появилась возможность захоронить урну. Некоторые забирают контейнер раньше и до весны хранят его дома.