Долги украинцев за коммунальные услуги превысили 2,2 млрд долларов Задолженность украинцев за коммуналку превысила 2,2 млрд долларов

Москва27 ноя Вести.Задолженность жителей Украины за коммунальные услуги превысила 101 млрд гривен (более 2,2 млрд долларов, около 185 млрд рублей). Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Долги украинцев за коммуналку уже больше 101 млрд гривен сообщает издание

По состоянию на 30 сентября 2026 года наибольшая сумма задолженности приходилась на отопление и горячую воду – 31,4 млрд гривен. Еще 27,6 млрд гривен украинцы задолжали за газ, 16,6 млрд гривен – за электроэнергию.

В августе сообщалось, что количество долгов за коммунальные услуги на Украине превысило 800 тыс.