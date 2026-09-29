Москва29 сенВести.Сразу два российских аэропорта вечером 29 сентября приостановили полеты, сообщает Росавиация.
Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Там пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Незадолго для этого на территории Пензенской области был объявлен режим "Беспилотная опасность". В связи с этим в регионе ограничили работу мобильного интернета.