Аэропорты Пензы и Саратова временно не принимают и не отправляют самолеты

Два российских аэропорта приостановили работу на фоне беспилотной опасности Аэропорты Пензы и Саратова временно не принимают и не отправляют самолеты

Москва29 сен Вести.Сразу два российских аэропорта вечером 29 сентября приостановили полеты, сообщает Росавиация.

Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Там пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго для этого на территории Пензенской области был объявлен режим "Беспилотная опасность". В связи с этим в регионе ограничили работу мобильного интернета.