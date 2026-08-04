Москва4 авгВести.Движение по Долгоруковской улице в центре Москвы восстановлено после чрезвычайного происшествия с легковым автомобилем восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
Вечером 4 августа в районе дома 6 на Долгоруковской улице загорелась легковушка. Из-за ЧП движение оказалось затруднено на 1 километр в сторону области.
На место приехали городские оперативные службы.
Движение на Долгоруковской улице (в районе дома 6) восстановленоговорится в публикации
Обстоятельства происшествия уточняются. О наличии пострадавших ничего не сообщается.