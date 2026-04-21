Москва21 апрВести.В Новгородской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в гараже в деревне Медниково. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Трагический инцидент произошел ночью 21 апреля. По предварительным данным, мужчины 1972 и 1978 годов рождения находились в гараже, где употребляли спиртное.
Рассматриваются версии, связанные с неосторожным обращением с огнем и нарушением правил эксплуатации электрооборудованияговорится в сообщении
Для установления точной причины смерти мужчин назначена судебно-медицинская экспертиза.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.