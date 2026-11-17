Москва17 ноя Вести.Все 19 человек, находившиеся на борту затонувшего газовоза Gas Husky, были спасены в Черном море. Судно потерпело крушение в исключительной экономической зоне Болгарии. Об успешном завершении поисково-спасательной операции сообщили в министерстве обороны республики.

Поиски проводились с привлечением болгарской военной авиации. Сначала район происшествия обследовал штурмовик Су-25, который обнаружил аварийный плот с газовоза. После этого за терпящими бедствие моряками вылетел вертолет Cougar. Всех членов экипажа доставили на военно-морскую базу Чайка.

Ранее в Желтом море спасли экипаж сухогруза, перевозившего сталь.