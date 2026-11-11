Китайские спасатели вытащили 14 моряков с тонущего сухогруза в Желтом море

В Желтом море вертолеты спасли экипаж кренящегося сухогруза Китайские спасатели вытащили 14 моряков с тонущего сухогруза в Желтом море

Москва11 ноя Вести.В южной части Желтого моря была успешна проведена спасательная операция, сообщает шанхайская газета "Лаодун бао". Экипаж сухогруза, перевозившего сталь, оказался в опасности после того, как 9 ноября два отсека по правому борту были затоплены, а корпус получил сильный крен, что грозило полным затоплением судна.

После получения сообщения об инциденте спасательное управление в Восточно-Китайском море оперативно приступило к спасательной операции и успешно спасло 14 членов экипажа говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что круизный лайнер спас моряка и его кошку, потерпевших бедствие в Карибском море.