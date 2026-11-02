Daily Mail: пятеро человек спасены спустя три месяца дрейфа в Тихом океане

Пять человек спасены после трехмесячного дрейфа в Тихом океане Daily Mail: пятеро человек спасены спустя три месяца дрейфа в Тихом океане

Москва2 ноя Вести.Трое взрослых и двое детей были спасены в воскресенье спустя три месяца дрейфа на сбившейся с курса лодке в Тихом океане, пишет Daily Mail.

По данным издания, спасенные были частью группы из девяти человек, в конце июля отправившейся в, как ожидалось, часовой переход с острова Мурило в Микронезии на соседний остров Руо.

Попав в шторм, они сбились с курса и начали дрейфовать в сторону острова Фаннинг в Тихом океане, где спустя три месяца их заметили местные жители.

В настоящий момент спасенным оказывают медицинскую помощь.