В Тихом океане кашалот потопил яхту Tai Tam с четырьмя людьми на борту

Кашалот потопил яхту в Тихом океане, экипаж выжил В Тихом океане кашалот потопил яхту Tai Tam с четырьмя людьми на борту

Москва2 окт Вести.Кашалот потопил яхту Tai Tam в южной части Тихого океана примерно в 463 километрах от австралийского острова Норфолк. Четверо находившихся на борту моряков покинули судно на спасательном плоту, пишет газета Telegraph.

Четыре моряка посреди южной части Тихого океана испытали на себе (кошмар - ред.), когда кашалот врезался в их яхту, оставив их бороться за выживание... Моряки провели часы на плоту, ожидая спасения говорится в публикации

Как рассказали сами члены экипажа, сначала они услышали громкий удар, от которого судно толкнуло вбок. Взглянув на воду, моряки увидели от шести до восьми кашалотов. Корпус яхты получил несколько пробоин, кроме того, вышел из строя рулевой механизм.

Экипаж пытался откачивать за борт воду, заливавшую палубу, однако быстро стало ясно, что это не спасет судно, и люди перебрались на спасательный плот. Через 18 часов после столкновения с кашалотом моряков подобрал контейнеровоз MV Sofrana Surville.