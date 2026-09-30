Москва30 сенВести.Останки погибших моряков обнаружены при осмотре сгоревшего на Камчатке рыболовецкого судна "Триумф". Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.
Следователями и следователями-криминалистами транспортного управления СК проведен осмотр сгоревшего судна, в ходе которого обнаружены и извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизыговорится в канале ведомства на платформе MAX
В СК уточнили, что в настоящее время рассматриваются 3 основные версии ЧП: техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна, нарушение правил технической эксплуатации судна.
Как сообщалось ранее, вечером 25 сентября в Тихом океане восточнее мыса Ходжелайка загорелось рыболовное судно, на борту которого находились 29 членов экипажа. 25 человек эвакуировали, четверых доставили в больницу. Судьба еще четверых неизвестна. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Накануне на судне, которое было доставлено в порт Петропавловска-Камчатского, спасатели потушили часть помещений, однако людей в них не оказалось.