Останки моряков обнаружены при осмотре сгоревшего судна "Триумф" на Камчатке

При осмотре сгоревшего судна "Триумф" на Камчатке обнаружены останки моряков Останки моряков обнаружены при осмотре сгоревшего судна "Триумф" на Камчатке

Москва30 сен Вести.Останки погибших моряков обнаружены при осмотре сгоревшего на Камчатке рыболовецкого судна "Триумф". Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Следователями и следователями-криминалистами транспортного управления СК проведен осмотр сгоревшего судна, в ходе которого обнаружены и извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы говорится в канале ведомства на платформе MAX

В СК уточнили, что в настоящее время рассматриваются 3 основные версии ЧП: техническая неисправность судового электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна, нарушение правил технической эксплуатации судна.

Как сообщалось ранее, вечером 25 сентября в Тихом океане восточнее мыса Ходжелайка загорелось рыболовное судно, на борту которого находились 29 членов экипажа. 25 человек эвакуировали, четверых доставили в больницу. Судьба еще четверых неизвестна. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Накануне на судне, которое было доставлено в порт Петропавловска-Камчатского, спасатели потушили часть помещений, однако людей в них не оказалось.