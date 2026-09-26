СК рассматривает три версии пожара на рыболовецком судне у побережья Камчатки

На Камчатке рассматривают три версии пожара на рыболовецком судне "Триумф" СК рассматривает три версии пожара на рыболовецком судне у побережья Камчатки

Москва26 сен Вести.В возбужденном уголовном деле по факту пожара на рыболовецком судне "Триумф" рассматриваются три версии произошедшего. Их называет пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Судно загорелось 25 сентября у побережья Камчатского края.

Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность судового оборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна и нарушение правил технической эксплуатации судна сказано в MAX

Всего на борту находилось 29 человек, из которых эвакуированы 25 членов экипажа. Еще четверых ищут, они пропали без вести.

К загоревшемуся "Триумфу" выдвинулось спасательное судно "Суворовец".