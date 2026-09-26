Москва26 сенВести.В возбужденном уголовном деле по факту пожара на рыболовецком судне "Триумф" рассматриваются три версии произошедшего. Их называет пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
Судно загорелось 25 сентября у побережья Камчатского края.
Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность судового оборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна и нарушение правил технической эксплуатации суднасказано в MAX
Всего на борту находилось 29 человек, из которых эвакуированы 25 членов экипажа. Еще четверых ищут, они пропали без вести.
К загоревшемуся "Триумфу" выдвинулось спасательное судно "Суворовец".