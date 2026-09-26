Москва26 сенВести.Из порта Петропавловска-Камчатского вышло спасательное судно "Суворовец", оно движется к загоревшемуся рыболовецкому судну "Триумф". Об этом сообщает ТАСС.
В настоящий момент "Суворовец" вышел из Петропавловска-Камчатского и направляется в район происшествияговорится в публикации
Рыболовецкое судно "Триумф" загорелось 25 сентября у побережья Камчатки. На борту находились 29 человек, произошла эвакуация.
Известно о четырех пропавших без вести, их ищут. Остальных 25 членов экипажа доставили в Петропавловск-Камчатский.
Возбуждено уголовное дело.