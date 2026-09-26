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Судно "Суворовец" направилось к загоревшемуся "Триумфу" на Камчатке

На Камчатке к загоревшемуся судну "Триумф" выдвинулись спасатели на "Суворовце" Судно "Суворовец" направилось к загоревшемуся "Триумфу" на Камчатке

Москва26 сен Вести.Из порта Петропавловска-Камчатского вышло спасательное судно "Суворовец", оно движется к загоревшемуся рыболовецкому судну "Триумф". Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент "Суворовец" вышел из Петропавловска-Камчатского и направляется в район происшествия говорится в публикации

Рыболовецкое судно "Триумф" загорелось 25 сентября у побережья Камчатки. На борту находились 29 человек, произошла эвакуация.

Известно о четырех пропавших без вести, их ищут. Остальных 25 членов экипажа доставили в Петропавловск-Камчатский.

Возбуждено уголовное дело.