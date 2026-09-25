Уголовное дело возбудили на Камчатке из-за пожара на рыболовецком судне

На Камчатке возбудили уголовное дело из-за пожара на судне Уголовное дело возбудили на Камчатке из-за пожара на рыболовецком судне

Москва25 сен Вести.На Камчатке возбуждено уголовное дело после пожара на рыболовецком судне, в результате которого без вести пропали четыре члена экипажа. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел 24 сентября у южного побережья Камчатского полуострова к востоку от мыса Ходжелайка.

Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта) говорится в сообщении

В момент происшествия на корабле находилось 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек подобрало подошедшее спасательное судно. Местонахождение еще четырех моряков не установлено, ведутся их поиски.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.