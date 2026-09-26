Москва26 сен Вести.В Петропавловск-Камчатский доставили 25 моряков, спасенных с горящего судна "Триумф". Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

"Персея" прибыла в порт Петропавловска-Камчатского. Первым рейсом доставили моряков с тяжелыми травмами. Спасатели вместе с медиками Территориального центра медицины катастроф аккуратно перенесли с одного судна на другое раненых, используя носилки уточнила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В порту моряков встречали кареты скорой помощи. Отмечается, что среди спасенных — 7 пострадавших.

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки произошел пожар на рыболовецком судне "Триумф", на борту находились 29 человек, 25 из них подобрало проходящее мимо судно "Персея". Судьба еще четырех человек остается неизвестной.