Москва26 сенВести.Обнародованы первые кадры с Камчатского края, у побережья которого произошел пожар на рыболовецком судне "Триумф". Их опубликовала пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
На видео показана эвакуация 25 членов экипажа и работа следователей.
Ранее стало известно о возгорании на судне. Всего на нем находились 29 человек, судьба четверых остается неизвестной. Ведутся их поиски.
Также к "Триумфу" выдвинулось спасательное судно "Суворовец".
Следствием рассматриваются три основные версии воспламенения судна.