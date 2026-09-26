СК показал кадры с места пожара на судне у побережья Камчатки Восточное МСУТ предоставило кадры загоревшего судна у берегов Камчатки

Москва26 сен Вести.Обнародованы первые кадры с Камчатского края, у побережья которого произошел пожар на рыболовецком судне "Триумф". Их опубликовала пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

На видео показана эвакуация 25 членов экипажа и работа следователей.

Ранее стало известно о возгорании на судне. Всего на нем находились 29 человек, судьба четверых остается неизвестной. Ведутся их поиски.

Также к "Триумфу" выдвинулось спасательное судно "Суворовец".

Следствием рассматриваются три основные версии воспламенения судна.