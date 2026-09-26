Три судна ищут пропавших на Камчатке четверых моряков с "Триумфа"

Пропавших на Камчатке четверых моряков с "Триумфа" ищут три судна Три судна ищут пропавших на Камчатке четверых моряков с "Триумфа"

Москва26 сен Вести.Три судна ведут поиски четырех пропавших членов экипажа судна "Триумф", на котором произошел пожар у берегов Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные диспетчерской службы наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Три судна ищут сказал собеседник агентства

Как сообщалось ранее, у берегов Камчатки произошел пожар на рыболовецком судне "Триумф", на борту находились 29 человек, 25 из них подобрало проходящее мимо судно "Персея". Судьба еще четырех человек остается неизвестной. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Спасенные моряки эвакуированы на берег. Среди них — семеро пострадавших. Согласно информации краевой больницы, четверо из них были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии.