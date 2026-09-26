Эвакуация экипажа горевшего на Камчатке рыболовного судна завершена МЧС: экипаж горевшего на Камчатке рыболовного судна доставлен на берег

Москва26 сен Вести.На Камчатке успешно завершена эвакуация членов экипажа рыболовного судна "Триумф", на котором произошел пожар. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Двумя рейсами 25 моряков доставили на берег. Трое их них госпитализированы, один — в тяжелом состоянии. Самочувствие остальных оценивается как удовлетворительное уточняется в канале ведомства на платформе MAX

Как сообщалось ранее, что у берегов Камчатки произошел пожар на рыболовецком судне "Триумф", на борту находились 29 человек, 25 из них подобрало проходящее мимо судно "Персея". Судьба еще четырех человек остается неизвестной. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В МЧС ранее уточнили, что среди спасенных — 7 пострадавших. Согласно информации краевой больницы, четверо из них были госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии.