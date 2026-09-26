Четверо пострадавших при пожаре на судне доставлены в больницу на Камчатке

На Камчатке доставлены в больницу четверо пострадавших при пожаре на судне Четверо пострадавших при пожаре на судне доставлены в больницу на Камчатке

Москва26 сен Вести.На Камчатке четверо членов экипажа, пострадавших при пожаре на судне "Триумф", доставлены в краевую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию медучреждения.

Четверых уже привезли, еще троих привезут к нам позже. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести уточнили в больнице

Ранее сообщалось, что рыболовецком судне у южного побережья Камчатского полуострова к востоку от мыса Ходжелайка 24 сентября произошел пожар. В момент происшествия на корабле находилось 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек подобрало подошедшее спасательное судно. Местонахождение еще четырех моряков не установлено. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).