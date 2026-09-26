Двое пострадавших при пожаре на судне у Камчатки остаются в тяжелом состоянии

Медики рассказали о состоянии рыбаков с загоревшегося судна на Камчатке Двое пострадавших при пожаре на судне у Камчатки остаются в тяжелом состоянии

Москва26 сен Вести.Двое рыбаков, которые пострадали при пожаре на судне "Триумф" у побережья Камчатки, находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести.

Двое тяжелые, у них признаки отравления угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей сказано в сообщении

На рыболовецком судне у южного побережья Камчатского полуострова к востоку от мыса Ходжелайка 25 сентября произошел пожар. В момент происшествия на корабле находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек подобрало подошедшее спасательное судно.

Местонахождение еще четырех моряков не установлено. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).