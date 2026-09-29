Сейнер "Триумф" буксируют в столицу Камчатки для следственных действий

В столицу Камчатки буксируют горевшее судно "Триумф", 4 моряка пока не найдены Сейнер "Триумф" буксируют в столицу Камчатки для следственных действий

Москва29 сен Вести.Загоревшееся у берегов Камчатки судно "Триумф" буксируют к причалу порта Петропавловска-Камчатского для проведения следственных действий и работы органов технического надзора, передает ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр города.

Ранее сообщалось, что 25 сентября в акватории у южного побережья Камчатского полуострова на рыболовецком судне "Триумф" возник пожар.

На судне планируется работа следственных и технических органов рассказали в МСПЦ

На момент ЧП на борту находились 29 членов экипажа. Они эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек подобрало судно, направленное для спасения моряков.

Местонахождение четырех членов экипажа до сих пор не установлено. Возбуждено уголовное дело.