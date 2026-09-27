Высадка на горящий на Камчатке сейнер "Триумф", где пропали 4 рыбака, невозможна

Высадиться на судно "Триумф" у берегов Камчатки нельзя из-за пожара Высадка на горящий на Камчатке сейнер "Триумф", где пропали 4 рыбака, невозможна

Москва27 сен Вести.Пожар на рыболовецком судне "Триумф" продолжается, высадиться на него невозможно, сообщило РИА Новости со ссылкой на Морской спасательный подцентр (МВПЦ) Петропавловска-Камчатского.

Пароход продолжает гореть. Высадиться на него с целью осмотра и буксировки нельзя отметили в центре

Рядом с горящим судном находится судно-спасатель "Суворовец", который ждет окончания горения и осматривает акваторию в поисках четверых пропавших рыбаков. Все проходящие суда также привлекаются к поискам.

На рыболовецком судне "Триумф" у южного побережья Камчатского полуострова к востоку от мыса Ходжелайка 25 сентября произошел пожар. В момент происшествия на корабле находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек подобрало подошедшее спасательное судно.

Уточняется, что двое рыбаков по данным на 26 сентября находились в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Местонахождение еще четырех моряков не установлено. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

Ранее сообщалось, что поиски четверых пропавших рыбаков возобновились утром.