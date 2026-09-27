Москва27 сенВести.Поисковая операция четверых рыбаков, пропавших после пожала на судне "Триумф" у южного побережья Камчатского полуострова, возобновились с восходом солнца, сообщил ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Морской спасательной службы.
С наступлением утра судно-спасатель "Суворовец" приступило к поискам четверых пропавших членов экипажасказали там
В ведомстве также уточнили, что взять на буксир "Триумф" пока не представляется возможным, так как все еще наблюдается задымление.
На рыболовецком судне "Триумф" у южного побережья Камчатского полуострова к востоку от мыса Ходжелайка 25 сентября произошел пожар. В момент происшествия на корабле находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек подобрало подошедшее спасательное судно.
Уточняется, что двое рыбаков по данным на 26 сентября находились в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Местонахождение еще четырех моряков не установлено. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).