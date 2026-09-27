Морспассужба: взять на буксир горящее у берегов Камчатки судно пока невозможно

Спасатели: судно "Триумф", загоревшееся у берегов Камчатки, продолжает дымить Морспассужба: взять на буксир горящее у берегов Камчатки судно пока невозможно

Москва27 сен Вести.Судно "Триумф", которое загорелось 25 сентября у берегов Камчатского полуострова, продолжает дымить, поэтому взять его на буксир пока не представляется возможным, сообщил ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Морской спасательной службы.

На месте происшествия приняты меры по подъему спасательных плотов, однако взять на буксир "Триумф" пока не представляется возможным, так как все еще наблюдается задымление сказали в организации

Там также уточнили, что поиски четверых моряков, пропавших после пожара, продолжились после наступления светлого времени суток.

На рыболовецком судне "Триумф" у южного побережья Камчатского полуострова к востоку от мыса Ходжелайка 25 сентября произошел пожар. В момент происшествия на корабле находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек подобрало подошедшее спасательное судно.

Уточняется, что двое рыбаков по данным на 26 сентября находились в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Местонахождение еще четырех моряков не установлено. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).