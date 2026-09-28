Горевшее у Камчатки судно снова попробуют буксировать в Петропавловск-Камчатский

Спасатели снова попробуют взять на буксир "Триумф", горевший у берегов Камчатки Горевшее у Камчатки судно снова попробуют буксировать в Петропавловск-Камчатский

Москва28 сен Вести.Сотрудники судна-спасателя "Суворовец" вновь попытаются взять на буксир рыболовецкое судно "Триумф", горевшее у берегов Камчатского полуострова, сообщило РИА Новости со ссылкой на Морской спасательный подцентр Петропавловска-Камчатского.

Накануне капитан "Суворовца" принял решение о буксировке судна, где пропали четверо рыбаков, в порт краевой столицы, но операцию пришлось отложить до утра понедельника из-за сильного задымления на "Триумфе".

Сегодня спасатели планируют пришвартоваться к "Триумфу", взять на буксир и вести в порт Петропавловск-Камчатский пояснили в МСПЦ

Пожар на сейнере возник 25 сентября. Находившиеся на борту 29 членов экипажа эвакуировались на спасательных плотах, из них четверо пропали без вести. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что спасатели начали подготовку к буксировке рыболовного судна "Триумф", которое горело у южного побережья Камчатского полуострова.