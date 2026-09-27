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Спасатели готовятся к буксировке рыболовного судна "Триумф" на Камчатке

Горение на рыболовном судне "Триумф" на Камчатке уменьшилось Спасатели готовятся к буксировке рыболовного судна "Триумф" на Камчатке

Москва27 сен Вести.Спасатели начали подготовку к буксировке рыболовного судна "Триумф", которое горело у южного побережья Камчатского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Морского спасательного подцентра Петропавловска-Камчатского.

По визуальным наблюдениям, горение уменьшилось. Капитан судна-спасателя "Суворовец" принял решение попробовать буксировать "Триумф" в порт Петропавловск-Камчатский заявил источник в МСПЦ

Пожар на сейнере возник 25 сентября. Находившиеся на борту 29 членов экипажа эвакуировались на спасательных плотах, из них четверо пропали без вести. Возбуждено уголовное дело.