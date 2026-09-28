Спасатели буксируют загоревшийся на Камчатке сейнер "Триумф" в порт столицы края

Судно-спасатель взяло на буксир загоревшийся у берегов Камчатки "Триумф" Спасатели буксируют загоревшийся на Камчатке сейнер "Триумф" в порт столицы края

Москва28 сен Вести.Судно-спасатель взяло на буксир сейнер "Триумф", загоревшийся у берегов Камчатского полуострова 25 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр Петропавловска-Камчатского.

Судно, при пожаре на котором пропали четверо моряков, транспортируют в порт Петропавловск-Камчатский.

Получилось взять судно на буксир. Ориентировочное время прибытия (в порт – ред.) – 07.00 утра 29 сентября (22.00 мск 28 сентября) отметили в ведомстве

Взятое на буксир судно находилось в 70 милях от Петропавловска-Камчатского.

Пожар на сейнере возник 25 сентября. Находившиеся на борту 29 членов экипажа эвакуировались на спасательных плотах, из них четверо, в том числе двое приморских студентов, пропали без вести. Возбуждено уголовное дело.