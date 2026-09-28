Двое студентов-практикантов пропали после пожара на судне "Триумф" на Камчатке Среди пропавших моряков горевшего на Камчатке судна "Триумф" было двое студентов

Москва28 сен Вести.Двое студентов из Приморского края числятся пропавшими без вести после пожара на сейнере "Триумф" у берегов Камчатского полуострова, сообщило РИА Новости со ссылкой на родственницу одного из пропавших Анну Прошину.

Мой двоюродный брат Иван – студент Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа. Он не в первый раз на практике в море, на этом судне был уже второй рейс. Другие ребята закончили практику, а он побыл дома и еще раз пошел туда сразу, чтобы время не терять рассказала собеседница агентства

Она уточнила, что за два дня до возгорания молодой человек родом из Спасска-Дальнего выходил на связь с родными, сообщив, что он уже фактически списан и собирается домой. Во Владивосток он планировал прибыть в начале октября.

Еще точно знаю, что среди пропавших – 44-летний житель Арсеньева, жених моей бывшей коллеги. Также пропал один студент МГУ имени Невельского, молодой парень, четверокурсник пояснила Анна

Пожар на сейнере возник 25 сентября. Находившиеся на борту 29 членов экипажа эвакуировались на спасательных плотах, из них четверо пропали без вести. Возбуждено уголовное дело.

Судно планировали буксировать в порт Петропавловска-Камчатского.