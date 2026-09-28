Главврач Селютин заявил о крайне тяжелом состоянии двух моряков с судна "Триумф"

Двое спасенных с судна "Триумф" получили серьезное отравление и ожоги Главврач Селютин заявил о крайне тяжелом состоянии двух моряков с судна "Триумф"

Москва28 сен Вести.Четверых моряков, пострадавших при пожаре на рыболовецком судне "Триумф" в Тихом океане, госпитализировали, двое из них находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил ИС "Вести" главврач Камчатской краевой больницы Михаил Селютин.

Состояние пострадавших разное — от удовлетворительного до крайне тяжелого. Все они остаются под наблюдением врачей.

Двое из моряков получили серьезное отравление и ожоги, поэтому сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии на лечении в отделении общей реанимации. Двое из них находятся в общем стационарном отделении. Состояние удовлетворительное, минимальная степень ожогов дыхательных путей. В основном — отравление угарным газом проинформировал Селютин

Пожар на сейнере возник 25 сентября. Находившиеся на борту 29 членов экипажа эвакуировались на спасательных плотах, из них четверо, в том числе двое приморских студентов, пропали без вести. Возбуждено уголовное дело.

Судно транспортируют в порт Петропавловск-Камчатский.