Москва26 сенВести.В больницы Камчатского края госпитализированы моряки, которых эвакуировали с загоревшегося рыболовецкого судна "Триумф". Об этом сообщает ТАСС.
Согласно информации источника, у них диагностированы ожоги верхних дыхательных путей. Имеются и признаки отравления угарным газом.
Состояние двоих моряков тяжелое, двоих – средней тяжестиговорится в публикации
Ранее стало известно об эвакуации 25 членов экипажа с судна "Триумф", на котором возник пожар. Еще четверых ищут.
Рассматриваются три версии возникновения огня на судне.