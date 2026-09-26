Моряков с горящего "Триумфа" отправили в больницу с ожогами и отравлением

На Камчатке моряки с "Триумфа" госпитализированы с ожогами дыхательных путей Моряков с горящего "Триумфа" отправили в больницу с ожогами и отравлением

Москва26 сен Вести.В больницы Камчатского края госпитализированы моряки, которых эвакуировали с загоревшегося рыболовецкого судна "Триумф". Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации источника, у них диагностированы ожоги верхних дыхательных путей. Имеются и признаки отравления угарным газом.

Состояние двоих моряков тяжелое, двоих – средней тяжести говорится в публикации

Ранее стало известно об эвакуации 25 членов экипажа с судна "Триумф", на котором возник пожар. Еще четверых ищут.

Рассматриваются три версии возникновения огня на судне.