Активные поиски пропавших после пожара на судне "Триумф" моряков прекращены

На Камчатке не нашли рыбаков, пропавших после пожара на судне "Триумф" Активные поиски пропавших после пожара на судне "Триумф" моряков прекращены

Москва29 сен Вести.На Камчатке не нашли пропавших четверых моряков после пожара на судне "Триумф". Об этом сообщили ТАСС в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.

Как уточняется, вертолет Росавиации облетел район, где находилось рыболовецкое судно, однако результаты поиска оказались безуспешными.

Поиски с воздуха не принесли результата говорится в сообщении

Кроме того, прекращены активные поиски, которые ранее велись судном-спасателем "Суворовец". В настоящее время в акватории у южного побережья Камчатки поиск моряков ведется попутными судами, которые не специализированны для спасательных операций.

Ранее сообщалось, что двое спасенных с судна "Триумф" получили серьезное отравление и ожоги.