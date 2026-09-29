Москва29 сенВести.На Камчатке не нашли пропавших четверых моряков после пожара на судне "Триумф". Об этом сообщили ТАСС в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.
Как уточняется, вертолет Росавиации облетел район, где находилось рыболовецкое судно, однако результаты поиска оказались безуспешными.
Поиски с воздуха не принесли результатаговорится в сообщении
Кроме того, прекращены активные поиски, которые ранее велись судном-спасателем "Суворовец". В настоящее время в акватории у южного побережья Камчатки поиск моряков ведется попутными судами, которые не специализированны для спасательных операций.
Ранее сообщалось, что двое спасенных с судна "Триумф" получили серьезное отравление и ожоги.