Москва29 сенВести.На Камчатке на рыболовном судне "Триумф" спасатели потушили часть помещений, однако людей в них не оказалось. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на морской спасательный подцентр Петропавловск-Камчатский.
Ранее судно доставили в порт Петропавловска-Камчатского, там пожарные заканчивают тушение и проливку внутренних помещений. После осмотра и завершения работ на борт пустят правоохранителей.
В настоящее время тушение продолжается, пока осмотрены не все помещения.
Тела не нашли, пожарные тушат машинное отделение. Они прошли по отсекам, которые могли, там ничего не нашлиговорится в публикации
Вечером 25 сентября в Тихом океане восточнее мыса Ходжелайка загорелось рыболовное судно, на борту которого находились 29 членов экипажа. 25 человек эвакуировали, четверых доставили в больницу. Врачи оценивают состояние двоих из них как тяжелое. Судьба еще четверых неизвестна. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.