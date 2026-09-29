На Камчатке часть помещений на судне "Триумф" потушена, людей там нет На Камчатке на судне "Триумф" потушили часть отсеков, поиски людей продолжаются

Москва29 сен Вести.На Камчатке на рыболовном судне "Триумф" спасатели потушили часть помещений, однако людей в них не оказалось. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на морской спасательный подцентр Петропавловск-Камчатский.

Ранее судно доставили в порт Петропавловска-Камчатского, там пожарные заканчивают тушение и проливку внутренних помещений. После осмотра и завершения работ на борт пустят правоохранителей.

В настоящее время тушение продолжается, пока осмотрены не все помещения.

Тела не нашли, пожарные тушат машинное отделение. Они прошли по отсекам, которые могли, там ничего не нашли говорится в публикации

Вечером 25 сентября в Тихом океане восточнее мыса Ходжелайка загорелось рыболовное судно, на борту которого находились 29 членов экипажа. 25 человек эвакуировали, четверых доставили в больницу. Врачи оценивают состояние двоих из них как тяжелое. Судьба еще четверых неизвестна. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.