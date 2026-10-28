Рыбаки из Кирибати спасли юношу, дрейфовавшего 41 день в Тихом океане

Рыбака из Папуа – Новой Гвинеи нашли в Тихом океане живым спустя 41 день дрейфа Рыбаки из Кирибати спасли юношу, дрейфовавшего 41 день в Тихом океане

Москва28 окт Вести.Рыбаки из Кирибати обнаружили в Тихом океане 18-летнего жителя Папуа – Новой Гвинеи, который провел 41 день в дрейфующей лодке. За это время юношу унесло примерно на 2 тысячи километров от дома, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.

Лука Рахан отправился на рыбалку со своим двоюродным братом с острова Бугенвиль еще в сентябре. Во время плавания у лодки сломался двигатель, а отсутствие якоря не позволило удержаться на месте. В результате судно начало удаляться от берега.

Спустя 41 день лодку заметили местные рыбаки между островами Тарава и Майана, принадлежащими Кирибати.

К моменту спасения Рахан страдал от сильного обезвоживания. Его доставили в столицу Кирибати, где он проходит восстановление в больнице перед возвращением на родину. Двоюродный брат юноши, находившийся с ним в лодке, считается погибшим в море.

Ранее сообщалось, что два человека пропали без вести при опрокидывании судна в Южной Корее.