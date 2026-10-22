В Дагестане ищут рыбака, пропавшего в Каспийском море

В Дагестане продолжаются поиски рыбака с перевернувшейся лодки В Дагестане ищут рыбака, пропавшего в Каспийском море

Москва22 окт Вести.Поиски пропавшего рыбака продолжаются в Дагестане: спасатели обследовали около 30 километров береговой линии, сообщает МЧС России по Республике Дагестан.

Группировкой обследована береговая линия протяженностью около 25 километров вдоль Каспийского моря — от базы МЧС (Караман-6) на север до реки Сулак, а также на протяжении 5 километров в южном направлении говорится в сообщении МЧС

Как отметили в ведомстве, из-за ухудшения погоды поиски осложняются: невозможно погружение водолазов для проведения работ на глубине.

Ранее сообщалось, что в акватории Каспийского моря перевернулась лодка, на которой находились рыбаки. Тело одного из них было найдено, поиски второго продолжаются.