Москва20 октВести.Прокуратура начала проверку после опрокидывания маломерного судна с двумя мужчинами в Дагестане, тело одного из пропавших найдено. ОБ этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел в акватории Каспийского моря вблизи села Сулак Кировского района Махачкалы.
Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагированиясказано в сообщении
По последним данным, спасатели обнаружили тело одного из пропавших мужчин, сейчас ведутся поиски второго.