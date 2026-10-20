В Дагестане организована проверка после опрокидывания лодки с людьми

Прокуратура начала проверку после опрокидывания лодки с людьми в Дагестане В Дагестане организована проверка после опрокидывания лодки с людьми

Москва20 окт Вести.Прокуратура начала проверку после опрокидывания маломерного судна с двумя мужчинами в Дагестане, тело одного из пропавших найдено. ОБ этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в акватории Каспийского моря вблизи села Сулак Кировского района Махачкалы.

Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования сказано в сообщении

По последним данным, спасатели обнаружили тело одного из пропавших мужчин, сейчас ведутся поиски второго.