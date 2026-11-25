На Каспии приостановили поиски человека, чью одежду и вещи нашли на берегу моря

Спасатели пока не обнаружили человека, чью одежду нашли на берегу Каспия На Каспии приостановили поиски человека, чью одежду и вещи нашли на берегу моря

Москва25 ноя Вести.На Каспии временно приостановлена операция по поиску пропавшего человека, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Она возобновится утром с наступлением светлого времени суток.

По состоянию на 25.10.2026 группировкой МЧС России обследована береговая линия протяженностью около 10 километров вдоль Каспийского моря — от базы МЧС (Караман-6) на север до Нефтебазы говорится в публикации ведомства в MAX

Поиски начались после того, как около 5 часов утра в среду, 25 ноября, в экстренные службы поступили данные об обнаружении одежды и личных вещей на морском берегу. Отмечается, что работы осложнялись непогодой.