Москва25 нояВести.На Каспии временно приостановлена операция по поиску пропавшего человека, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Она возобновится утром с наступлением светлого времени суток.
По состоянию на 25.10.2026 группировкой МЧС России обследована береговая линия протяженностью около 10 километров вдоль Каспийского моря — от базы МЧС (Караман-6) на север до Нефтебазыговорится в публикации ведомства в MAX
Поиски начались после того, как около 5 часов утра в среду, 25 ноября, в экстренные службы поступили данные об обнаружении одежды и личных вещей на морском берегу. Отмечается, что работы осложнялись непогодой.