Спасатели прочесывают район Софийских озер в поисках пропавших туристов В районе Софийских озер спасатели ведут поиски женщины с ребенком

Москва5 окт Вести.Спасатели МЧС России продолжают поиски туристов в районе Софийских озер Карачаево-Черкесии. Об этом в MAX сообщает региональное ведомство.

Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева вышли на поиски группы туристов из двух человек - женщины и ребенка, которые проходили по туристическому маршруту к Софийским озерам в Зеленчукском районе и сбились с тропы говорится в мессенджере

Группа не смогла самостоятельно спуститься с маршрута. Известно, что в подразделениях МЧС РФ туристы не регистрировались.