Пропавшие в районе Софийских озер женщина с ребенком связались со спасателями

Пропавшие в Карачаево-Черкесии туристы смогли связаться со спасателями Пропавшие в районе Софийских озер женщина с ребенком связались со спасателями

Москва5 окт Вести.В Карачаево-Черкесии женщина с ребенком, пропавшие в районе Софийских озер, находятся на связи со спасателями. Об этом со ссылкой на региональное МЧС сообщает ТАСС.

Туристка находится на связи с нашими спасателями. По предварительным данным, с ними все в порядке. Надеемся, что их благополучно доставят вниз рассказали в пресс-службе

Ранее стало известно, что в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии туристка с ребенком сбились с маршрута. Они не смогли самостоятельно спуститься вниз.

На поиски группы вышли специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева. Маршрут туристы не регистрировали.