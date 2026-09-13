Москва13 сенВести.Спасатели обнаружили туристов, пропавших в районе Софийских озер в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.
Спасатели обнаружили туристов, пропавших при прохождении одного из туристических маршрутов Карачаево-Черкесии. При спуске с Софийских озер участники группы заблудились. Медицинская помощь туристам не требуется. Спасатели сопроводили участников похода вниз к поляне и доставила в поселок Архызговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В поисковой операции принимали участие пятеро спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им В.М. Дзераева.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии пропали шестеро туристов во время похода в районе Софийских озер.