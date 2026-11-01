Поиск с вертолета МЧС пропавшего в Приморье рыбака результатов не дал

МЧС Приморья: поиск пропавшего рыбака с вертолета результатов не дал Поиск с вертолета МЧС пропавшего в Приморье рыбака результатов не дал

Москва1 ноя Вести.Поиск с вертолета мужчины, выпавшего за борт лодки во шторма в Дальнегорском округе, результатов не дал, сообщает МЧС Приморского края в MAX.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего рыбака.

Вертолет Ми-8 МЧС России совершил посадку в пункте постоянной дислокации. К сожалению, поиск результатов не дал говорится в публикации

Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о том, что резиновую лодку с двумя мужчинами уносит в море.

Одного из рыбаков обнаружили и подняли на борт проходившего рядом рыболовного судна. Местонахождение второго мужчины, выпавшего за борт во время шторма, неизвестно.

Сегодня утром на его поиски из Владивостока вылетал вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.