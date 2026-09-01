Москва1 сен Вести.В Приморском крае прекращена активная фаза поисковой операции пропавшего вертолета Robinson R44. Об этом сообщает Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росавиации.

Активная фаза поиска вертолета Robinson R44 в Приморском крае прекращена. Поиски возобновятся, как только появится достоверная информация о местонахождении воздушного судна говорится в публикации на сайте ведомства

Вертолет авиакомпании "Гранат" выполнял лесоавиационные работы и не прибыл в пункт назначения 21 июня. На борту были командир воздушного судна и пассажир. После исчезновения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).