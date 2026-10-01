Москва1 октВести.Спасатели оказали помощь двум рыбакам, которых сносило в море на резиновой лодке в Уссурийском заливе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
Информация об инциденте поступила в центр управления в кризисных ситуациях вечером 30 сентября.
Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили мужчин в районе поселка Рыбачий и доставили их на остров Русскийнаписали в пресс-службе
Медицинская помощь рыбакам не потребовалась, уточнили в ведомстве.