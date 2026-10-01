Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которых уносило в море в Уссурийском заливе

Спасатели МЧС помогли двум рыбакам во Владивостоке Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которых уносило в море в Уссурийском заливе

Москва1 окт Вести.Спасатели оказали помощь двум рыбакам, которых сносило в море на резиновой лодке в Уссурийском заливе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Информация об инциденте поступила в центр управления в кризисных ситуациях вечером 30 сентября.

Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили мужчин в районе поселка Рыбачий и доставили их на остров Русский написали в пресс-службе

Медицинская помощь рыбакам не потребовалась, уточнили в ведомстве.