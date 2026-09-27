На Магадане рыбаки застряли на воде из-за сломавшегося мотора

Рыбаки на Магадане не смогли вернуться на сушу из-за сломавшегося мотора На Магадане рыбаки застряли на воде из-за сломавшегося мотора

Москва27 сен Вести.На Магадане группа рыбаков столкнулась с проблемами на воде после того, как у их лодки сломался мотор. Им потребовалась помощь спасателей, о чем сообщает пресс-служба МЧС Магаданской области.

Инцидент произошел 26 сентября. Мужчины выплыли на судне из бухты Светлая к мысу Чирикова.

К месту происшествия выдвинулись спасатели на лодке Stringer. В ходе поисков специалисты МЧС России обнаружили мужчин и их лодку написано в сообщении

Плавсредство было отбуксировано к берегу вместе с рыбаками. Медицинская помощь обоим не понадобилась.