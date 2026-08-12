В Магаданской области двое туристов из Москвы заблудились в тумане Спасатели эвакуировали двоих туристов из-за тумана в Магаданской области

Москва12 авг Вести.В Магаданской области двое туристов из Москвы заблудились в тумане во время вечерней прогулки. Об этом сообщил Пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона. 11 августа из-за плохой видимости двое жителей столицы не смогли выбраться из бухты Нагаева. Им пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Поисковая группа на аэролодке обследовала побережье бухты, обнаружила туристов и доставила их в Магадан отметила пресс-служба центра в соцсети "ВКонтатке"

Как уточняется, заблудившимся в густом тумане не потребовалась медицинская помощь.