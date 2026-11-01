К поискам пропавшего в Приморье рыбака подключился вертолет МЧС Вертолет МЧС подключился к поискам пропавшего в Приморье рыбака

Москва1 ноя Вести.Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски пропавшего рыбака в Дальнегорском округе Приморского края. Об этом сообщил региональный главк чрезвычайного ведомства.

Сегодня утром для поиска пропавшего из Владивостока вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту говорится в канале приморского МЧС в MAX

В ведомстве пояснили, что накануне поступила информация о происшествии с двумя мужчинами на резиновой лодке, которая потеряла ход в районе села Каменка и ее уносит в море. Во время шторма один из рыбаков выпал за борт.

На помощь незамедлительно направили спасателей МЧС России. В 17.50 мужчину 1991 года рождения, находившегося в лодке, обнаружили и подняли на борт проходящего рыболовного судна уточняется в сообщении

Местонахождение второго мужчины пока неизвестно, ведутся его поиски.